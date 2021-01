Scuola: Unicef, chiudere per un altro anno avrà ripercussioni su generazioni future (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso specifico dell’Italia si è espressa Carmela Pace, presidente di Unicef Italia. "Quella che stiamo attraversando è una crisi senza precedenti che produce disuguaglianze nelle opportunità di crescita e apprendimento dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, soprattutto quelli con maggiori vulnerabilità. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma è anche uno spazio in cui bambini e giovani interagiscono, imparano a socializzare e hanno l'opportunità di confrontarsi”, ha dichiarato. “Come Unicef Italia chiediamo che la scuola sia messa al centro delle scelte politiche di questa emergenza e che il diritto all'istruzione di qualità per tutti rimanga un obiettivo strategico per non compromettere la vita delle future generazioni”, ha sottolineato la responsabile di Unicef-Italia. “Proprio in quest'ottica, oggi, si terrà il corso di formazione online ‘Scuola amica Unicef: come realizzare ascolto e partecipazione nella Scuola che stiamo vivendo’ a cui hanno aderito 570 persone tra insegnanti, personale e dirigenti scolastici, realizzato nell'ambito del Programma Unicef e ministero dell'Istruzione 'Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti'", ha precisato Carmela Pace. (Res)