Senato: Casellati ricorda De Biasi, politica appassionata e donna coraggiosa

- La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha ricordato in Aula l'ex senatrice Emilia Grazia De Biasi, scomparsa lo scorso 5 gennaio, invitando l’assemblea ad osservare un minuto di silenzio. "Con De Biasi ci lascia una politica appassionata, una donna coraggiosa e intraprendente, che non ha mai smesso di battersi per quegli ideali di libertà e di dignità umana in cui fortemente credeva - ha affermato Casellati -. Ricordarne la figura e il suo instancabile impegno civile e politico significa soprattutto tenere viva la memoria di un esempio di vita dedicata ai valori di una democrazia matura, dialogante e responsabile". (Rin)