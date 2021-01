© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "grazie allo screening con i tamponi rapidi della campagna 'scuola sicura' sono stati individuati 100 studenti positivi al Covid-19 in pochi giorni". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che rinnova l’appello "a prenotarsi on line senza prescrizione medica. È un servizio gratuito per la sicurezza di tutti", conclude il governatore. (Rer)