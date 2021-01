Usa: Trump, blocco sulle piattaforme social "errore catastrofico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito un "errore catastrofico" il blocco dei suoi profili personali da parte dei principali social network, in particolare Facebook, Instagram e Twitter. "Ritengo che le Big Tech stiano facendo una cosa orribile al nostro Paese", ha affermato Trump parlando ai giornalisti dopo aver lasciato la Casa Bianca per la visita in programma al confine con il Messico. "Penso che questo sarà un errore catastrofico per loro", ha aggiunto. (Nys)