Iveco: Gelmini, ipotesi acquisizione preoccupante, governo impegnato a litigare

- "La notizia della possibile vendita di Iveco ad un colosso industriale cinese ci preoccupa". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Nel rispetto della libertà d'impresa, dobbiamo constatare che l'ennesimo asset strategico del Paese rischia, nell'indifferenza di un governo troppo impegnato a litigare su tutto, di passare in mani straniere e, in questo caso, di un'impresa alle cui spalle vi è una potenza mondiale come la Cina - sottolinea -. Occorre che il governo si attivi velocemente per ottenere garanzie per gli stabilimenti coinvolti, dare rassicurazioni alle lavoratrici e ai lavoratori degli impianti di Brescia, Suzzara (Mn), Torino e Foggia e tutelare lo sviluppo economico dei territori a maggior ragione in un momento così difficile".(com)