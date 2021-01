© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo piantato un albero in piazza dei Gerani, a Centocelle, per ricordare Federica Stiffi, la giovane scomparsa tragicamente nel gennaio del 2019. Un modo per tenere viva la sua memoria nel quartiere dove abitava". Così, in un tweet, la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)