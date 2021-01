Usa-Iran: Pompeo, Teheran è la nuova base di Al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, ha confermato pubblicamente oggi che Abdullah Ahmed Abdullah, numero due dell’organizzazione jihadista Al Qaeda, è stato ucciso lo scorso 7 agosto a Teheran, e ha accusato l’Iran di avere legami con il gruppo terroristico. Lo riferisce la stampa statunitense, citando un discorso del capo della diplomazia di Washington. Pompeo non ha indicato i responsabili dell’assassinio, che secondo quanto ha riportato il quotidiano statunitense “New York Times” sarebbe stato eseguito da agenti israeliani su richiesta degli Usa. “Al Qaeda ha una nuova base: è la Repubblica islamica dell’Iran”, ha detto Pompeo. “Ignoriamo questo collegamento fra Iran e Al Qaeda a nostro rischio”, ha aggiunto. La maggiore libertà di movimento che l’Iran darebbe al gruppo jihadista, ha proseguito Pompeo, garantirebbe ad Al Qaeda più tempo e risorse per pianificare nuovi attacchi. “Hanno nuovi strumenti per il terrore”, ha detto Pompeo. (Nys)