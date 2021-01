Iran-Usa: ministro Esteri Zarif, nessun terrorista dell’11 settembre era iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha negato le accuse di legami fra Teheran e il gruppo jihadista Al Qaeda avanzate dal segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo. “Dal designare Cuba, alle finte de-secretazioni sull’Iran e accuse relative ad AQ (Al Qaeda), il signor ‘mentiamo, imbrogliamo, rubiamo’ sta terminando in modo patetico la sua carriera disastrosa con nuove bugie guerrafondaie”, scrive Zarif su Twitter, facendo riferimento alle nuove sanzioni imposte da Washington contro L’Avana e ai documenti dell’intelligence de-secretati che costituiscono la base delle accuse di Pompeo. “Nessuno si fa prendere in giro. Tutti i terroristi dell’11 settembre (2001) venivano dalle destinazioni preferite (del segretario di Stato Usa) Mike Pompeo in Medio Oriente. Nessuno dall’Iran”, prosegue il capo della diplomazia di Teheran. (Res)