Colombia: ucciso un altro ex combattente Farc, è il quarto da inizio anno

- Il partito colombiano Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri dell’omonimo gruppo armato, ha denunciato l’assassinio di un altro ex combattente, che porta a 253 il numero degli ex guerriglieri uccisi dalla firma dell’accordo di pace, nel 2016. Si tratta del quarto omicidio dall’inizio del nuovo anno. L’ex guerrigliero è stato ucciso in una zona rurale di Convencion, nel dipartimento di Norte de Santander, dove “due gruppi armati hanno iniziato un conflitto a fuoco tra la popolazione civile”, denuncia il partito. (segue) (Mec)