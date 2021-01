Colombia: ucciso un altro ex combattente Farc, è il quarto da inizio anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dell'informativa trimestrale delle Nazioni Unite sulla Colombia presentata dal segretario generale Antonio Guterres, in cui si legge che l’applicazione dell’accordo di pace nel paese, a quattro anni dalla sua firma, è fondamentale per “dare impulso alla sviluppo, alla pace e alla sicurezza”. Garantire la sicurezza degli ex combattenti delle Farc, delle comunità colpite dal conflitto, dei leader sociali e dei difensori dei diritti umani, recita il rapporto, deve essere le priorità del governo colombiano per il 2021. Il rapporto - che analizza il periodo tra il 26 settembre e il 28 dicembre 2020 - constata che la sicurezza continua a essere la principale sfida per il consolidamento della pace. La missione di verifica delle Nazioni Unite ha registrato l’omicidio di 248 ex guerriglieri delle Farc dalla firma dell’accordo di pace, nel 2016. (segue) (Mec)