Nepal: ministro Esteri Gyawali in visita in India dal 14 al 16 gennaio

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, sarà in visita ufficiale in India dal 14 al 16 gennaio per la sesta riunione della Commissione congiunta. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. La Commissione, precisa la nota, discuterà di vari aspetti delle relazioni bilaterali, tra i quali il commercio, il transito, l’energia, i confini, la cooperazione contro il coronavirus, le infrastrutture e la connettività, gli investimenti, l’agricoltura, il turismo e la cultura. Gyawali incontrerà dignitari indiani di alto livello. La delegazione nepalese comprenderà anche l’ambasciatore a Nuova Delhi, i sottosegretari agli Esteri e alla Sanità e altri funzionari.(Inn)