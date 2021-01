Turismo: Meloni, stato di crisi per comparto strategico per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attivazione dello stato di crisi per il turismo, anno bianco fiscale per tutto il comparto, erogazione immediata dei contributi a fondo perduto ancora non versati e nuovi ristori per compensare gli ultimi mesi di chiusura: sono queste le proposte che Fratelli d'Italia ha ribadito anche oggi alla manifestazione organizzata a Roma dagli agenti di viaggio e dal mondo dell'intermediazione turistica". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: "Fd'I ribadisce la sua vicinanza ad un comparto strategico per la nostra economia, abbandonato dal governo e ridotto allo stremo".(Rin)