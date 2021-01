Nord Macedonia: Parlamento approva candidature per la Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione parlamentare per le elezioni e le nomine della Macedonia del Nord ha approvato oggi con 9 voti a favore il progetto di legge sull'elezione del presidente, del vicepresidente e dei membri della Commissione elettorale centrale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, è stato candidato presidente Aleksandar Dastevski, sostenuto dalla forza d'opposizione Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne). Come candidato vicepresidente è stato riconfermato Ditmire Schehu, esponente di uno dei partiti rappresentativi della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). L'Unione socialdemocratica macedone (Sdsm),forza attualmente al governo, ha sostenuto le candidature dei membri della Commissione Borisa Kondarka e Radice Risteske, così come quella di Olivera Ristovski, ex vice ministro della Giustizia. Un altro membro della Commissione elettorale candidato con il sostegno di Vmro-Dpmne è Boban Stojanoski, mentre l'Alleanza per gli albanesi (AA) ha sostenuto la candidatura di Krenar Loga. Il mandato della Commissione elettorale centrale nell'attuale composizione scadrà il 15 gennaio. L'elezione della nuova composizione si terrà nel corso di una seduta della Commissione stessa. (Seb)