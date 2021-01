Africa: rapporto, mercato delle costruzioni in crescita del 6,4 per cento fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato delle costruzioni in Africa dovrebbe registrare un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 6,4 per cento nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024. È quanto emerge dal rapporto “Africa Construction Market-Growth, Trends, and Forecast (2020-2025)” di Reportlinker, secondo cui la crescita è dovuta all'acquisizione di benefici e vantaggi quali la disponibilità di enormi risorse naturali, opportunità di investimento in energia e infrastrutture, manodopera a basso costo e un mercato dei consumatori in rapida crescita. Inoltre, esiste un contesto imprenditoriale favorevole che include politiche di sviluppo economico favorevoli e un aumento dei prezzi delle materie prime, oltre a continui progressi nella lotta alla corruzione e l'entrata in carica di governi democratici. Analizzando le singole regioni, l'Africa orientale è quella che farà registrare il maggior numero di progetti (139), mentre il Nord Africa rappresenta la quota maggiore di progetti in termini di valore con il 31,5 per cento (148,3 miliardi di dollari). L'Egitto è il Paese con il maggior numero di progetti (46, pari al 9,5 per cento dei progetti nel continente) e il maggior numero di progetti in termini di valore (79,2 miliardi di dollari, pari al 17 per cento del valore del continente), davanti a Sudafrica e Nigeria. Quanto ai settori, quello dei trasporti è in testa con 186 progetti (il 22,7 per cento del totale), seguito da quello energetico con una quota del 24,4 del valore totale. (Res)