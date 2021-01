Recovery: Barca, progresso strategico rispetto a bozze di inizio dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impressione è di un progresso rispetto alle primissime cose che vedemmo a inizio dicembre". Così l'ex ministro Fabrizio Barca, presidente del Forum Disuguaglianze diversità, ha commentato a Radio Popolare la bozza finale del Recovery Plan. "Progresso - ha proseguito l'ex ministro - dal punto di vista strategico, con l'individuazione più chiara delle tre priorità strategiche – territorio, giovani e soprattutto donne – e un tentativo di raggruppare i tanti progetti in delle cose che abbiano più comprensibilità e più attenzione all'attuazione, da cui dipende poi il fatto se queste cose si faranno davvero". "Mancano ancora i risultati attesi, la chiave di volta, quella che consentirà a tutti noi di capire che cosa si vuol fare, prima ancora di capire come. Su questo stiamo uscendo proprio in queste ore con un lungo documento del Forum Disuguaglianze diversità", ha annunciato Barca. "Noi – ha proseguito - abbiamo osservazioni su tutti i vari punti dei progetti, ma quello che abbiamo letto con piacere sono due righe: che a esito del Consiglio dei ministri questo documento verrà formalmente inviato al Parlamento e a tutto il partenariato sociale. Ecco il punto". "Fino ad ora tutto è avvenuto nelle stanze chiuse, adesso abbiamo due mesi e si deve aprire: ai saperi incredibili che ci sono sui temi della scuola, della casa, del verde, delle periferie, saperi maturati in un paese vivo, che non è intermediato, che non ha modo di parlare con le istituzioni. Questa è la grande partita dei prossimi sessanta giorni", ha concluso l'ex ministro. (com)