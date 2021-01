Regno Unito: governo annuncia misure commerciali per abusi diritti umani nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il ministro degli Esteri del Regno Unito ha annunciato un pacchetto di misure per contribuire a garantire che le organizzazioni britanniche, sia pubbliche che private, non siano complici, né traggano profitto, dalle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Come riferisce un comunicato dell'ambasciata britannica in Italia, le prove di gravi violazioni dei diritti umani, comprese la detenzione extragiudiziale e il lavoro forzato, sono aumentate, comprese le prove provenienti dai documenti governativi delle autorità cinesi. Il governo del Regno Unito ha ripetutamente invitato la Cina a porre fine a queste pratiche e a rispettare le sue leggi nazionali e gli obblighi internazionali. Le misure sono progettate per inviare un chiaro segnale alla Cina che queste violazioni sono inaccettabili. (segue) (Com)