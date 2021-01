Regno Unito: governo annuncia misure commerciali per abusi diritti umani nello Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta annunciando una review in cui i prodotti britannici possono essere esportati nello Xinjiang e l'introduzione di sanzioni finanziarie per le aziende che non rispettano il Modern Slavery Act. Ulteriori misure includono un crescente sostegno agli enti pubblici del Regno Unito per escludere le imprese complici di violazioni dei diritti umani dalle loro catene di approvvigionamento. Insieme, queste misure aiuteranno le organizzazioni britanniche a garantire che non contribuiscano agli abusi dei musulmani uiguri nello Xinjiang. È necessaria un'azione internazionale coordinata per affrontare il rischio che il lavoro forzato entri nelle catene di approvvigionamento globali e il Regno Unito sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner su questo tema. Oggi, il Canada annuncerà parallelamente misure per garantire che le imprese canadesi non siano complici del lavoro forzato nello Xinjiang. Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha dichiarato: "Le prove della gravità delle violazioni dei diritti umani perpetrate contro i musulmani uiguri nello Xinjiang sono schiaccianti. Oggi annunciamo una serie di nuove misure per mandare un messaggio chiaro, che queste violazioni sono inaccettabili e, per salvaguardare le imprese britanniche e le organizzazioni pubbliche da qualunque coinvolgimento o collegamento con le stesse. Queste misure aiuteranno a garantire che nessuna organizzazione britannica, privata o appartenente al governo britannico, volontariamente o inavvertitamente, tragga profitto o contribuisca alla violazione dei diritti umani nei confronti degli uiguri o di altre minoranze nello Xinjiang”. (segue) (Com)