Regno Unito: governo annuncia misure commerciali per abusi diritti umani nello Xinjiang (3)

La ministro dell'Interno Priti Patel ha dichiarato a sua volta: "La Gran Bretagna difenderà sempre coloro che subiscono terribili violazioni dei diritti umani e oggi stiamo portando avanti misure che aiuteranno a proteggere le popolazioni minoritarie nello Xinjiang. Le imprese e gli enti pubblici devono essere più vigili che mai e assicurarsi di non consentire inavvertitamente il lavoro forzato nelle loro catene di approvvigionamento". Il segretario al commercio Liz Truss ha dichiarato: "Queste nuove misure dimostrano che non chiuderemo gli occhi né tollereremo la complicità nelle violazioni dei diritti umani che si verificano nello Xinjiang. Il lavoro forzato, ovunque nel mondo, è inaccettabile. Questo governo vuole lavorare con le imprese per sostenere pratiche responsabili e garantire che i consumatori britannici non acquistino inconsapevolmente prodotti che supportano la crudeltà a cui stiamo assistendo contro gli uiguri e altre minoranze nello Xinjiang".