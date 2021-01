Regno Unito: governo annuncia misure commerciali per abusi diritti umani nello Xinjiang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, le misure includono una revisione dei controlli sulle esportazioni che si applicano allo Xinjiang per garantire che il governo stia facendo tutto il possibile per prevenire le esportazioni di merci che possono contribuire alle violazioni dei diritti umani nella regione. Questa revisione determinerà quali prodotti specifici aggiuntivi saranno soggetti a controlli sulle esportazioni in futuro. A questo si affianca l'introduzione di sanzioni pecuniarie per le organizzazioni che non rispettino i loro obblighi legali di pubblicare dichiarazioni annuali sulla schiavitù moderna, ai sensi del Modern Slavery Act. Vi saranno linee guida nuove, solide e dettagliate per le imprese del Regno Unito, che definiscano i rischi specifici affrontati dalle aziende con collegamenti con lo Xinjiang e sottolineino le sfide di un'efficace due diligence in tale paese. Il governo fornirà guida e supporto a tutti gli enti pubblici del Regno Unito per utilizzare le norme sugli appalti pubblici per escludere i fornitori laddove vi siano prove sufficienti di violazioni dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento. La conformità sarà obbligatoria per il governo centrale, gli organi non dipartimentali e le agenzie esecutive. Sarà inoltre avviata una campagna ministeriale di coinvolgimento delle aziende per rafforzare la necessità per le imprese del Regno Unito di agire per affrontare tale rischio. (segue) (Com)