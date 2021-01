Regno Unito: governo annuncia misure commerciali per abusi diritti umani nello Xinjiang (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, lavorando con partner tra cui il Canada, ha guidato l'azione internazionale per costringere la Cina a rendere conto delle proprie azioni nello Xinjiang, ha sostenuto la ricerca che ha costruito la base di prove per l'azione e ha esortato le aziende britanniche a condurre una solida due diligence per garantire che le proprie supply chain siano libere dal lavoro forzato. Il Regno Unito si è fatto promotore di dichiarazioni internazionali congiunte sullo Xinjiang nel Terzo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, inclusa la presentazione dell'ultima dichiarazione che è stata sostenuta da 39 paesi, insieme alla Germania, nell'ottobre dello scorso anno. Il Regno Unito è stato anche il primo paese a richiedere per legge alle imprese di riferire sulla schiavitù moderna nelle loro catene di approvvigionamento. L'approccio del Canada e del Regno Unito aiuterà a difendere i diritti degli uiguri. (Com)