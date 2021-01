© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crisi di governo in piena pandemia "non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia e il lavoro, dai ristori per le imprese colpite dalla crisi al rifinanziamento della Cig fino al taglio dei contributi per gli autonomi". Lo evidenzia su Twitter il viceministro all'Economia, Antonio Misiani. (Rin)