India: protesta agricoltori, critiche su composizione comitato istituito da Corte suprema

- Il comitato istituito dalla Corte suprema dell’India per trovare una soluzione alla massiccia protesta contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre dovrà tenere la prima riunione entro dieci giorni e formulare le sue raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione, dopo aver ascoltato sia rappresentanti del governo sia degli agricoltori e di altri portatori di interessi. Il collegio di giudici che ha istituito il comitato ha chiarito che il suo scopo è “ascoltare i rilievi degli agricoltori sulle leggi e le opinioni del governo e fare delle raccomandazioni”. La massima autorità giudiziaria, che ha anche sospeso l’attuazione delle tre norme, ha spiegato che la sospensione intende “incoraggiare gli organismi degli agricoltori a convincere i loro membri a tornare alle loro vite”. Gli agricoltori, però, almeno in parte, non hanno reagito positivamente all’istituzione del comitato. Darshan Pal, presidente di Krantikari Kisan Union (Kku), uno dei sindacati coinvolti nell’agitazione, ha detto di non riconoscere il comitato, mentre Balbir Singh Rajewal del Bhartiya Kisan Union (Bku) ha detto che tutti i quattro membri sono a favore del governo. L’economista Ashok Gulati è stato presidente della Commissione sui costi e prezzi dell’agricoltura (Cacp). Pramod Kumar Joshi, altro economista, è stato direttore dell’Accademia nazionale per la gestione della ricerca agricola (Naarm) e dell’Istituto nazionale di ricerca sull’economia e la politica agricola (Niap). Bhupinder Singh Mann è presidente nazionale del sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku). Anil Ghanwat è presidente dell’organizzazione di agricoltori Shetkari Sanghatana. (segue) (Inn)