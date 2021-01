Tlc: Assemini ultraveloce con Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ultraveloce di Open Fiber è ora disponibile nelle case e nelle aziende del comune sardo di Assemini, famoso per l'antica tradizione della ceramica. Lo rende noto un comunicato di Open Fiber. A pochi mesi dall'inizio dei lavori, che vedranno in totale la posa di oltre 50 chilometri di fibra ottica con un investimento di circa 3 milioni di euro a carico della società di telecomunicazioni, i cittadini potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità Ftth (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che per la prima volta entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. I vantaggi di una connessione ultraveloce saranno molteplici: dal telelavoro alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica fino ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale. Nel progetto è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza, potenziando così le relazioni tra amministrazione comunale e cittadini, ed aumentando la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio. L'azienda - spiega la nota - non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati.(Com)