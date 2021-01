Covid: Piccinini (M5s), garantire rientro a scuola in sicurezza in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per garantire un ritorno a scuola in totale sicurezza è necessario che studenti, docenti e personale scolastico siano inseriti tra i destinatari della prima campagna di vaccini che si sta svolgendo in queste settimane. Una richiesta che la Regione deve al più presto rivolgere al governo e portare all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni affinché si metta a punto un'azione finalmente coordinata in grado di superare le divisioni degli ultimi giorni sulla riapertura delle scuole". È quanto ha chiesto Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, all'interno di una risoluzione presentata alla giunta regionale. (Ren)