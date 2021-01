Speciale infrastrutture: Campidoglio, al via concorso per progettazione centro polivalente di Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio partecipativo - spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi - è uno straordinario strumento di democrazia diretta con cui possiamo ascoltare il territorio e le reali necessità dei cittadini. Con questo concorso di progettazione compiamo un altro passo in avanti verso la realizzazione di un nuovo Centro culturale polivalente fondamentale per il quartiere e per l'intera città, che ospiterà anche il centro formativo del Teatro dell'Opera. Sarà al tempo stesso un centro di eccellenza per la crescita di giovani artisti e uno spazio aperto a tutti, dove i cittadini potranno sperimentare nuovi tipi di socializzazione e formazione". Per il sovrintendente della fondazione Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, "il Centro culturale polivalente di Tor Marancia rappresenta un'occasione storica per il Teatro dell'Opera di Roma. Quella di costruire uno spazio integrato, concepito e realizzato per le attività didattiche e formative della nostra Istituzione. La scuola di danza, la scuola di canto corale, l'orchestra giovanile potranno trovare una nuova casa e realizzare lezioni, prove, laboratori, momenti aperti al quartiere e alla cittadinanza: un'opportunità unica per la valorizzazione di giovani e giovanissimi talenti, per tramandare know-how e cultura musicale, aspetti cardine della nostra missione istituzionale. Sono grato a Roma Capitale, alla sindaca Virginia Raggi, all'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori, al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, per la possibilità di dar vita a uno spazio fisico e relazionale in un'ottica di inclusione e partecipazione". (Com)