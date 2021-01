Speciale infrastrutture: Cisal, piano strategico preveda vaccinazione prioritaria per lavoratori trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel piano strategico per la vaccinazione anti Covid si preveda l'inoculazione prioritaria per lavoratrici e i lavoratori dei trasporti che in questi mesi di grande crisi sanitaria hanno fornito e continuato a fornire la loro opera, per garantire la mobilità delle persone, esponendosi al rischio di contagio, talvolta anche con scarsi o non adeguati DPI". E' quanto hanno chiesto in una lettera inviata ai ministri della Salute, Roberto Speranza, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e al presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, la Cisal Trasporti e la Faisa Cisal. "Dopo aver correttamente individuato soggetti quali gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti ed il personale delle Rsa e più in generale le persone in età avanzata da sottoporre prioritariamente a tale vaccinazione dal documento in parola si evince che con l'aumento delle dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali". (Ren)