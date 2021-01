Speciale infrastrutture: assessore Roma, a breve piano con fondi Recovery in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano di Roma Capitale per il Recovery fund lo abbiamo presentato al governo ad agosto scorso. E’ inutile che le forze politiche di centrodestra rivendichino di aver fatto altrettanto, col falso pretesto di una nostra mancanza a riguardo. A breve il nostro piano passerà al vaglio definitivo dell'Assemblea capitolina. Progetti concreti, con richieste di investimenti degni di una Capitale". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "La parte più consistente riguarda i trasporti. Abbiamo definito chiaramente le nostre priorità e i progetti proposti. Nessuna scelta dettata dalla prossima campagna elettorale, come alcuni vogliono far credere - spiega l'assessore Calabrese -. E’ un lavoro avviato nel 2017. Infatti sono le infrastrutture già inserite nel piano urbano della mobilità sostenibile, il Pums, frutto della nostra consiliatura, adottato nell'agosto 2019. Parliamo di nuove linee metro, tram, reti intermodali di mobilità sostenibile, bus ecologici e ciclabili. Solo per fare alcuni esempi, il tram dei Fori, il Termini Vaticano Aurelio, il tram della Musica, la nuova linea tranviaria tra la stazione Tiburtina e Ponte Mammolo, la trasformazione della Roma-Giardinetti in metrotranvia con prolungamento fino a Tor Vergata, la nuova linea metro D, o il prolungamento di tutte le altre, la A fino a Monte Mario, la B fino a Casal Monastero, la B1 fino al Gra, e la C fino a Grottarossa. Oltre alla diramazione della Roma Lido da Acilia Sud all’aeroporto Leonardo da Vinci. La famosa 'cura del ferro', rimasta senza un piano organico per oltre 20 anni, così come invece noi abbiamo fatto col Pums, in grado secondo la normativa vigente di legittimare le relative richieste di finanziamento al governo nazionale. Per accelerare la realizzazione di questi progetti e far sì che possano essere avviati o completati nel giro di pochi anni, il Recovery fund rappresenta - conclude l'assessore - un'opportunità unica. Noi siamo pronti". (Rer)