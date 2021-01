Speciale infrastrutture: Ostia, su pista ciclabile il Mit accoglie richiesta Labur, si annulli delibera Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha accolto la richiesta di annullamento, presentata da un'associazione territoriale, della delibera del Municipio X di Roma del 5 agosto 2020 che prevedeva il tracciamento "grafico", quindi con segnaletica orizzontale su strada, della pista ciclabile del litorale di Ostia nell'ambito del piano strategico di gestione balneare. Il tracciato destinato alle bici oggi si estende da piazza San Gallo fino alla rotonda di via Cristoforo Colombo e, come spiegato a più riprese dall'amministrazione capitolina, ha natura transitoria, ovvero andrà poi sostituita con la pista ciclabile effettiva come programmata nel Pums, piano urbano della mobilità sostenibile. Tuttavia, a seguito di diversi incidenti verificatisi nei pressi del tracciato l'associazione Labur, Laboratorio di urbanistica, il 18 agosto del 2020 ha contestato presso il Mit l'approvazione della delibera municipale. A oggi il Ministero ha accolto la richiesta di annullamento definendo che "il Municipio X ha valicato i limiti del proprio potere, adottando un atto di competenza invece del dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale". (Rer)