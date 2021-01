Speciale infrastrutture: Gubitosi, posizionamento Tim su sostenibilità è finalizzato a ottenere impatto concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il posizionamento di Tim in tema di sostenibilità è finalizzato ad ottenere un impatto concreto e rilevante perché nello sviluppo del business il gruppo ha fatto propri obiettivi di tutela dell'ambiente e di inclusione sociale". Lo dichiara l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in merito al progetto sustainability bonds. "In quest'ottica Tim vuole porsi come modello di riferimento nel gestire in modo efficiente ed eco-sostenibile le proprie infrastrutture, la rete in fibra, la rete 5G ed i Data center, con l'obiettivo di chiudere il digital divide e accelerare lo sviluppo delle competenze digitali per contribuire fattivamente alla crescita del Paese, in linea con le strategie Esg previste nel nostro piano". (Com)