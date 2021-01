Speciale energia: Spagna, Siemens Gamesa chiude quattro impianti e licenzia 266 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Siemens Gamesa negli ultimi mesi ha avviato un processo di adeguamento strutturale recuperare parte delle perdite (918 milioni di euro) registrate nell'ultimo esercizio finanziario conclusosi il primo ottobre scorso. La società di rinnovabili ha già chiuso quattro impianti in Navarra, Galizia e Castiglia La Mancia ed ha licenziato complessivamente 266 dipendenti. In particolare, saranno coinvolti complessivamente 51 lavoratori dello stabilimento di Cuenca (Castiglia la Mancia) e altri 215 dipendenti dell'impianto in Galizia. L'azienda ha evidenziato in una nota che in Galizia non ci sono ordini confermati nel 2021 per il modello di turbina SG 2.X-114 perché "non c'è domanda nel mercato spagnolo", nonostante i piani per le nuove aste rinnovabili per la produzione di energia eolica. Oltre al Portogallo, Siemens Gamesa ha rafforzato la propria base industriale in Marocco grazia al costo del lavoro inferiore rispetto alla Spagna. In una dichiarazione congiunta, il governo spagnolo e quelli regionali di Galizia e Castiglia La Mancia hanno criticato la decisione dell'azienda per aver respinto respinto tutte le soluzioni proposte negli ultimi mesi. (Spm)