Ambiente: Cattaneo, in Lombardia la qualità dell'aria contimnua a migliorare su base pluriennale

- La qualità dell'aria in Regione Lombardia continua a migliorare su base pluriennale. E anche nel 2020 è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 µg/m³ di Pm10. Questi alcuni dei dati presentati dall'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2020 che è servita anche a presentare un 'pacchetto' di incentivi da 100 milioni di euro. Sono intervenuto anche il presidente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) Stefano Cecchin e il dirigente, Guido Lanzani. "Nel 2020 - ha spiegato - su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 µg/m³ per il Pm10. I dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha portato a una significativa diminuzione dei giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³). Al contrario c'è stato un leggero incremento rispetto al biennio precedente, per il prevalere di fattori meteorologici negativi. Questo a dimostrazione che il traffico non è la principale causa dell'inquinamento". (segue) (Com)