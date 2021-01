Ambiente: Cattaneo, in Lombardia la qualità dell'aria contimnua a migliorare su base pluriennale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I superamenti del Pm2.5 sono circoscritti a un numero molto limitato di stazioni del programma di valutazione, mentre benzene, monossido di carbonio e biossido di zolfo sono ampiamente sotto i limiti. L'ozono, invece, ha fatto registrare un numero inferiore di sforamenti delle soglie d'informazione e di allarme rispetto agli anni precedenti, pur con un quadro di diffuso superamento degli obiettivi previsti dalla normativa per la protezione della salute e della vegetazione. "Siamo in un trend complessivamente positivo - ha concluso Cattaneo - e in miglioramento su base pluriennale. Quanto ho detto prima conferma la complessità del tema della qualità dell'aria. Talvolta risulta addirittura contraddittorio e necessita di un quadro di interventi che agiscano su una molteplicità di fattori. Dalla mobilità al riscaldamento domestico, dalle limitazioni delle emissioni in agricoltura alla riduzione dei fattori che determinano la formazione di particolato secondario in atmosfera". (Com)