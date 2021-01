Ambiente: Morassut, su nucleare Lega chiede trasparenza? Meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega chiede trasparenza? Meglio tardi che mai. E' surreale che la deputata Vannia Gava, che da sottosegretario all’Ambiente del precedente governo con delega alle politiche sul nucleare ha tenuto nel cassetto a prendere polvere la Cnapi, oggi attacchi il ministero dell’Ambiente per l’avvio di un percorso trasparente e partecipato, che porterà all’individuazione del sito unico di stoccaggio dei rifiuti nucleari oggi sparsi su tutto il territorio nazionale. Tra l’altro, sin dal primo giorno, abbiamo sottolineato che i termini indicati non sono perentori ma ordinatori e possono essere estesi. La Lega, tanto per cambiare, non fa nulla e attacca chi lavora nell’interesse delle comunità". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut. (Com)