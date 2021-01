Fisco: de Bertoldi (Fd'I), su riforma Irpef Mef si sta nascondendo, necessario ruolo più inciviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, "sorprende che sulla riforma dell'Irpef e del fisco il ministero dell'Economia si stia nascondendo, assumendo un atteggiamento quanto mai defilato e poco incisivo, che alla fine porta l'Agenzia delle Entrate ad assumere un ruolo più deciso ed evidente. Questo, purtroppo, porta a un'alterazione di quella che è la divisione dei poteri dello Stato e in particolare di quello legislativo che spetta al Parlamento e, in via eccezionale e d'urgenza, al governo. Infatti, su un tema così delicato quale è la riforma dell'Irpef sarebbe logico che il governo svolgesse un ruolo di impulso e propositivo, lasciando invece all'Agenzia delle Entrate il compito di consigliare ed aiutare i decisori politici nel loro lavoro". (segue) (Com)