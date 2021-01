Fisco: de Bertoldi (Fd'I), su riforma Irpef Mef si sta nascondendo, necessario ruolo più inciviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A sua volta preoccupa che nel corso dell'audizione del responsabile fisco della Banca d'Italia in Commissione Finanze - aggiunge de Bertoldi - sia stata ventilata l'ipotesi di introdurre una patrimoniale nel nostro Paese. Non vorrei che si trattassero delle prime avvisaglie di politiche di austerità in conseguenza del via libera al Recovery Plan. Sarebbe una scelta pericolosa che l'Italia e gli italiani non vogliono e non possono sopportare, oltre al fatto che gli eventi hanno dimostrato del tutto inutile e penalizzante in termini di sviluppo e crescita", conclude il senatore de Bertoldi. (Com)