Governo: D'Incà, crisi? Enorme rischio per tenuta sociale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, invita a tener conto che "non ci possiamo permettere incidenti di percorso, gli italiani non capirebbero una crisi di governo in questo momento". Su Facebook il ministro mette in fila le prossime scadenze. "Solo nel mese di gennaio - scrive - dobbiamo approvare un nuovo Dpcm con le nuove misure di contrasto al Covi-19 che entrerà in vigore dopo il 16 gennaio, predisporre uno scostamento di bilancio per sostenere un nuovo decreto per erogare i ristori a chi ha subito cali di fatturato, dobbiamo provvedere ad una proroga dello stato d’emergenza che vada oltre il 31 gennaio. Sono tutte scadenze inderogabili". Una crisi di governo "è un enorme rischio per la gestione delle misure anti Covid, è un enorme rischio per i provvedimenti a sostegno del nostro tessuto economico, è un enorme rischio per la tenuta sociale del Paese. Ognuno - conclude - deve fare la sua parte". (Rin)