Kazakhstan: risultati legislative, tre partiti entrano nel nuovo Majilis

- Sono tre i partiti che saranno rappresentati nella futura camera bassa del parlamento del Kazakhstan, il Majilis, dopo le elezioni legislative dello scorso 10 gennaio. Lo indicano i risultati ufficiali del voto comunicati oggi dalla Commissione elettorale centrale. Nur Otan, il partito dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev, si è confermato di gran lunga la prima forza politica del Paese con il 71 per cento dei voti e avrà diritto a 76 seggi nel nuovo Majilis. A completare la composizione del Majilis sono il partito Ak Zhol, che ha raccolto l’11 per cento delle preferenze, e il Partito popolare del Kazakhstan, con il 9,1 per cento dei voti. In base ai risultati, Ak Zhol avrà diritto a 12 seggi e il Partito popolare a 10. Tutte le altre forze politiche non sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del 7 per cento necessaria per entrare in parlamento: il partito Auyl si è fermato al 5,3 per cento, Adal al 3,6 per cento. (segue) (Res)