Kazakhstan: risultati legislative, tre partiti entrano nel nuovo Majilis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 11 gennaio, l’Assemblea del popolo del Kazakhstan, organo consultivo guidato dall'ex presidente Nazarbayev e che rappresenta gli interessi di tutti i gruppi etnici), ha completato la composizione del Majilis attraverso la nomina di nove deputati. Si tratta di Sauytbek Abdrakhmanov (298 voti), Avetik Amirkhanyan (270), Ilyas Bularov (274), Natalya Dementyeva (292), Yuri Li (282), Vakil Nabiev (285), Shamil Osin (271), Vladimir Tokhtasunov (277) e Abilfas Khamedov (290). Il parlamento kazakho si compone anche di un Senato, per i cui 17 seggi si sono espresse le 14 regioni del Paese nell’agosto del 2020 assieme alle città di Nur-Sultan, Almaty e Shymkent. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha invitato il nuovo parlamento a concentrarsi “sulla qualità del sostegno legislativo per le riforme sociali ed economiche nel Paese”. Un nuovo discorso alla nazione del capo dello Stato è atteso il prossimo 15 gennaio, in occasione del quale Tokayev dovrebbe indicare la nuova agenda di riforme. In base alla legge, il governo attualmente in carica dovrà rassegnare le dimissioni. (Res)