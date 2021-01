Bielorussia: morto il patriarca onorario Filaret, aveva 86 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa ortodossa bielorussa ha confermato la morte dell'esarca patriarcale onorario di tutta la Bielorussia, il metropolita Filaret. Nato nel 1935 a Mosca, nel 1989 era diventato in connessione con la formazione dell'Esarcato bielorusso del Patriarcato di Mosca, Filaret è diventato l'esarca patriarcale di tutta la Bielorussia. Nel gennaio 2009, il metropolita Filaret è stato eletto dal Consiglio dei vescovi della Chiesa ortodossa russa come uno dei tre candidati al trono patriarcale di Mosca. Tuttavia, in una riunione del Consiglio locale, ha ritirato la sua candidatura, esortando i suoi sostenitori a votare per il locum tenens del trono patriarcale, il metropolita Kirill, successivamente eletto a questa carica. Nel dicembre 2013, il Santo sinodo della Chiesa ortodossa russa ha concesso al metropolita Filaret un congedo per sopraggiunti limiti di età, nominandolo però esarca patriarcale onorario di tutta la Bielorussia, un ruolo che gli ha consentito di poter partecipare ai lavori del sinodo della Chiesa bielorussa. (Rum)