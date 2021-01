Covid: Sardegna, 14 milioni per due bandi a sostegno servizi per infanzia e persone più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bandi per complessivi 14 milioni di euro con importanti misure a sostegno dei servizi per l'infanzia e per le persone più fragili colpiti dall'emergenza Covid sono stati pubblicati dall'assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale. Il primo avviso, denominato 'Primi passi', a cui è stata attribuita una dotazione di 11milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, è rivolto ai Comuni e alle Unioni dei Comuni in cui sono presenti strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni e si articola su due linee di intervento: supporto alle famiglie tramite la riformulazione dei servizi; sostegno economico per il mantenimento delle strutture per l'infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 marzo tramite il sistema regionale Sipes. (segue) (Rsc)