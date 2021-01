Covid: Sardegna, 14 milioni per due bandi a sostegno servizi per infanzia e persone più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un nuovo impegno economico - ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - confermiamo il nostro massimo sforzo a favore delle persone più fragili e delle famiglie, mettendo in campo nuove misure di sostegno del reddito e gli strumenti utili per garantire continuità a servizi fondamentali per le comunità del nostro territorio. L'emergenza Covid ha avuto un impatto importante sulla salute dei cittadini, ma le conseguenze sul tessuto sociale non sono meno rilevanti. La nostra azione a contrasto della pandemia non si esaurisce con la lotta al virus. La Regione è al fianco di tutti i cittadini sardi". Il secondo avviso, denominato 'Sine limes', finanziato con risorse del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo per 3milioni di euro, è rivolto alle persone con limitazione nell'autonomia, e prevede l'erogazione di buoni, sotto forma di contributo a fondo perduto, per il rimborso delle spese sostenute per servizi di assistenza domiciliare e aiuto alla persona e servizi di cura, assistenza sanitaria e socio-sanitaria. (segue) (Rsc)