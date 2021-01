Covid: Sardegna, 14 milioni per due bandi a sostegno servizi per infanzia e persone più fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sanitaria - spiega il presidente Solinas - ha costretto nidi e micronidi, pubblici e privati, a rimodulare i servizi erogati con un conseguente aggravio sui propri conti. I contributi regionali – spiega ancora il Presidente – consentiranno sia di finanziare l'adeguamento dell'offerta educativa a beneficio dei bambini e delle loro famiglie, sia di coprire i costi di mantenimento delle strutture, sostenuti dal 1 febbraio 2020 e per un periodo di 11 mesi, con l'obiettivo di garantirne la sopravvivenza nei diversi territori". Ammessi al contributo, i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992, persone in carico dei Centri di salute mentale o delle Unità operative di neuropsichiatria infantile e anziani di età superiore agli 84 anni. Gli importi massimi del bonus variano a seconda del reddito e sono parametrati su tre scaglioni di Isee: 6mila euro (per Isee fino 15mila euro), 5.700 (per la fascia fino a 25mila euro) e 5.400 (per Isee fino a 35mila euro). Le domande dovranno essere presentate per via telematica attraverso il portale www.sardegnalavoro.it dal 29 gennaio 2021. (segue) (Rsc)