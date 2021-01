Covid: Sardegna, 14 milioni per due bandi a sostegno servizi per infanzia e persone più fragili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - ha avuto un forte impatto sulle categorie fragili e le loro famiglie, perché ha reso più difficile la fruizione dei servizi per le persone con disabilità, che in Sardegna sono il 7 per cento della popolazione, e ha inciso sul reddito delle loro famiglie. L'obiettivo del contributo è continuare a garantire l'accesso ai servizi a chi oggi si trova in difficoltà". (Rsc)