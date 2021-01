Brasile: lavoratori Ford protestano contro chiusura impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che Ford sta facendo oggi è un'atrocità con più di 12 mila lavoratori. Perché lo dico? Ford mente quando dice che ci sono semplicemente 5 mila lavoratori che stanno per essere licenziati. Abbiamo un contratto collettivo per cui le società partner di ricambi per auto producono alle stesse condizioni del lavoratore diretto Ford. Quindi aggiungendo solo queste aziende sono ottomila, più quattromila lavoratori di società satellite che forniscono direttamente a Ford", ha detto il sindacalista. Bonfim ha anche parlato di lavoratori indiretti, delle aziende che forniscono servizi alla casa automobilistica che, secondo lui, ammontano complessivamente a 60 mila persone. "Ci sono 12 mila lavoratori diretti, e per ogni lavoratore diretto licenziato ci sono cinque lavoratori indiretti. Parlo di quasi 60 mila lavoratori indiretti che perdono il lavoro oltre ai 12 mila diretti. Sono 72 mila lavoratori. Ford sta nascondendo i numeri per rimuovere la sua responsabilità sociale", ha sottolineato. (segue) (Brb)