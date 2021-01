Speciale energia: Regno Unito, Agenzia per ambiente chiede a cinese Cgn risoluzione problemi centrale Bradwell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'Ambiente britannica ha chiesto alla proprietà cinese della centrale nucleare di Bradwell, la cui costruzione è al momento pianificata in Essex, di risolvere sei problematicità legate alla sicurezza del progetto prima di poter procedere oltre. Come riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", tra le problematicità identificate dall'Agenzia vi è anche una fallace previsione di come China General Nuclear Group (Cgn), promotrice del piano di sviluppo della centrale, disporrà dei rifiuti radioattivi che essa produrrà. Cgn contribuirà a costruire la prima centrale nucleare nel Regno Unito nell'arco di alcuni decenni, in collaborazione con la francese Edf. La compagnia cinese, di proprietà del governo di Pechino, pianifica di utilizzare un progetto ideato in proprio, il cosiddetto "UK Hualong", nell'impianto di Bradwell. Le speranze per la compagnia sono che questo possa essere approvato dalle autorità britanniche entro il 2022. A tal proposito, l'Agenzia per l'Ambiente ha reso noto di attendersi che Cgn possa risolvere le criticità evidenziate entro quest'anno, ma ha anche aggiunto che accetterà il progetto del reattore "solo se soddisferà pienamente le problematicità sollevate". (Rel)