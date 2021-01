Kenya: corruzione, ritirate accuse contro funzionari chiamati a testimoniare contro ex ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Kenya ha ritirato le accuse contro due ex alti funzionari che hanno accettato di testimoniare nel processo nei confronti dell’ex ministro delle Finanze Henry Rotich, accusato di corruzione nell'aggiudicazione di appalti per la costruzione di due dighe. “Ho ritirato le accuse contro (Kamau) Thugge e (Susan) Koech su istruzioni del direttore della pubblica accusa”, ha dichiarato in una nota Alexander Muteti, vice assistente procuratore della Repubblica. “I due ex alti funzionari del governo ora testimonieranno nel processo contro l'ex ministro delle Finanze e altri accusati”, ha aggiunto. All’epoca dei fatti contestati Thugge era il funzionario numero due al ministero delle Finanze, mentre Koech era una funzionaria del ministero del Turismo. Il caso nasce da un'indagine sull'uso improprio di fondi in due progetti di dighe pianificati nel Kenya occidentale, supervisionati dalla società di costruzioni italiana Cmc Di Ravenna. Rotich, gli altri funzionari indagati e la società hanno tutti negato il comportamento illecito. Il processo contro Rotich e gli altri funzionari accusati riprenderà il mese prossimo. (Res)