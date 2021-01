© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Maurizio Martina a Vicedirettore Generale Aggiunto della FAO è una bella notizia per l'Italia. La competenza e l'esperienza di Martina hanno fatto sì che un italiano possa ricoprire questo ruolo così importante in un organismo internazionale di grandissimo rilievo". Così Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di Presidenza della Camera. (Com)