Recovery: Accoto (M5s), a lavoro per il Paese

- "Il M5s sta continuando a lavorare per sviluppare, potenziare e migliorare le risposte alle esigenze del nostro tessuto economico e sociale, messo a dura prova dalla pandemia. Per questo, in attesa dell'imminente approdo in Parlamento del Recovery plan, e dell'ulteriore contributo che l'aula potrà dare, siamo già proiettati verso l'analisi di un nuovo scostamento di bilancio e del conseguente, nuovo decreto Ristori". Lo comunica in una nota Rossella Accoto, capogruppo del M5s in commissione Bilancio del Senato. "Dopo i 120 miliardi di scostamenti già autorizzati nel 2020, le nuove risorse serviranno a finanziare ristori passando dalla logica degli Ateco a quella del fatturato, venendo quindi incontro a quelle attività che, pur non avendo formalmente chiuso, hanno subìto una forte contrazione dei ricavi - aggiunge -. Serviranno inoltre a potenziare la rete di protezione intorno ai nostri lavoratori e a lanciare un nuovo piano di alleggerimento fiscale che da una parte condurrà alla ripulitura del cosiddetto magazzino, ovvero alla cancellazione di vecchissimi debiti fiscali, non più riscuotibili; dall'altra a una nuova rottamazione per dare ossigeno a chi è stato sopraffatto dalle difficoltà scatenate dalla pandemia". (Com)