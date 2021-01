Camera: domani audizioni su rappresentanza atleti e professione agente sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 14, la commissione Cultura della Camera svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Aiacs (Associazione italiana agenti calciatori e società), della Iafa (Italian association of football agents) e dell'Adise (Associazione italiana direttori sportivi), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)