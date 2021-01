Brexit: domani alla Camera audizione ambasciatore Regno Unito in Italia, Morris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 14, le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue della Camera, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolgono l'audizione, in videoconferenza, dell'ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l'Italia. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)